İzmir'de 22 yaşındaki şahıs ormanlık alanda ölü bulundu

İzmir'în Bornova ilçesinde 22 yaşındaki erkek ormanlık alanda ölü bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 15:56
İzmir'de 22 yaşındaki şahıs ormanlık alanda ölü bulundu
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İzmir'de bugün saat 12.00 sıralarında Ankara Caddesi üzerinde yer alan bir alışveriş merkezinin yanındaki ormanlık alanda yanında sırt çantası bulunan ve hareketsiz halde yatan bir kişinin olduğunu gören alışveriş merkezinin özel güvenliği, durumu polis ekiplerine bildirdi. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde, 22 yaşındaki Süleyman Utku Özcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Özcan’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 



İzmir Şüpheli ölüm

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