İzmir'de 22 yaşındaki şahıs ormanlık alanda ölü bulundu
İzmir'în Bornova ilçesinde 22 yaşındaki erkek ormanlık alanda ölü bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
İzmir'de bugün saat 12.00 sıralarında Ankara Caddesi üzerinde yer alan bir alışveriş merkezinin yanındaki ormanlık alanda yanında sırt çantası bulunan ve hareketsiz halde yatan bir kişinin olduğunu gören alışveriş merkezinin özel güvenliği, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde, 22 yaşındaki Süleyman Utku Özcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Özcan’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
- 'Devlet Bey öldürülmeme izin vermez'
- '10'dan fazla başkan AK Parti'ye geçiyor'
- Erdoğan-Esad görüşmesi Moskova’da...
- Erdoğan'ın danışmanı ağzını bozdu
- Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar
- Turan ile 'Soylu' diyaloğunu anlattı
- Anketçiler canlı yayında birbirine girdi
- Doğa Rutkay hastaneye kaldırıldı
- Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan açıklama