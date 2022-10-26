29 yıl sonra şehit kızı ve eşiyle aynı günde hayatını kaybetti

26 Ekim 2022 Çarşamba, 17:33

Şarköy ilçesinde yaşayan Nazife Alten'in kızı Neşe Alten ile o sırada kızının yanında olan eşi Hasan Alten, 26 Ekim 1993'te Diyarbakır'da PKK'li teröristler tarafından şehit edildi.

AYNI GÜN HAYATA VEDA ETTİ

Nazife Alten ise 29 yıl sonra, Malkara Devlet Hastanesi'nde kızı ve eşinin şehit düştüğü günde, yaşamını yitirdi.

Alten için bugün Şarköy'deki Çarşı Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şarköy Müftüsü Ramazan Tekin'in kıldırdığı cenaze namazına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Şarköy Cumhuriyet Savcısı Fatih Talip Aykaç, Tekirdağ Milli Eğitim Müdür Vekili İlhan Koçer, siyasi parti temsilcileri ile dost ve akrabaları katıldı.

Nazife Alten'in cenazesi, ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.