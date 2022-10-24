Komiser yardımcısı Alim Nar'ın cenazesi Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi

İstanbul'un Silivri ilçesinde gözaltına alınmak istenen şüphelilerin silahla açtığı ateşte yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Komiser Yardımcısı Alim Nar'ın (50) cenazesi, Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2022 Pazartesi, 18:05
Komiser yardımcısı Alim Nar'ın cenazesi Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi
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Şehit Komiser Yardımcısı Alim Nar'ın naaşı, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bugün düzenlenen törenin ardından Fatih Camii'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, CHP Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı. 

Kaftancıoğlu, şehit Komiser Yardımcısı Alim Nar’ın yakınlarına CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun taziyelerini iletti. 

Şehit Komiser Yardımcısı Alim Nar’ın cenazesi, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.


İstanbul Alim Nar silivri

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