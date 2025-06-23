3,5 ay boyunca tedavi altındaydı: Samsun'da yaralı bulunan puhu doğaya salındı

Bafra'da yaşayanların 4 Mart'ta yaralı halde bulduğu kuş, ilçe Milli Park Şefliği ekipleri tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi’ne getirildi.

Klinik ve radyolojik muayenede kuşun sağ kanadında kırık olduğu belirlendi. Nesli tehlike altında olan gececil türlerden biri olan puhuya veteriner hekimler, cerrahi müdahale ve bandaj uygulaması yaptı.





Ardından rehabilitasyon sürecine alınan kuş, yaklaşık 3,5 ay süren tedavi boyunca gözetim altında tutuldu.

DOĞAL YAŞAM ALANINA SALINDI

Bu süreçte kuşun doğal davranışları ve iyileşme süreci izlendi. Tedavisi tamamlanan ve uçma yetisini yeniden kazanan kuş, doğal yaşam alanına salındı.