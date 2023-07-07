3 araç kavşakta çarpıştı: 4'ü turist 5 kişi yaralandı!
Trabzon’da kargo minibüsü, yakıt yüklü tanker ile turistleri taşıyan minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada tanker sürücüsü ile devrilerek alev alan minibüsteki 4 turist yaralandı.
Trabzon-Gümüşhane karayolunda Akoluk Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.
MİNİBÜSTE YANGIN ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane'den Trabzon yönünde gitmekte olan V.S. idaresindeki 25 FA 500 plakalı yakıt yüklü tanker, kavşakta T.E.'nin kullandığı 34 FCV 761 plakalı minibüs ve 61 ABU 687 plakalı kargo minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak devrilen yabancı turistlerin bulunduğu minibüste yangın çıktı. Tanker de yolun karşısındaki kaldırımda çıkarak durdu. Turistleri taşıyan minibüste çıkan yangın çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Kazada, minibüsteki turistler A.A., B.A., S.A. ve M.A. ile tanker sürücüsü V.A., yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalede bulunulan 5 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri de minibüste soğutma çalışması yaptı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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