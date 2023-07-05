Ümraniye'de feci kaza: Otobüs bariyerlerde asılı kaldı

İstanbul Ümraniye TEM Otoyolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tur otobüsü yol kenarındaki bariyere çarparak asılı kaldı. Kazada otobüs şoförü yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 05.07.2023 - 14:38
Ümraniye'de feci kaza: Otobüs bariyerlerde asılı kaldı
Abone Ol google-news

TEM Otoyolu'ndan Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanan yolda, saat 12.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'na istikametine ilerleyen 80 LP 098 plakalı tur otobüsü, Ümraniye sapağına geldiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

ÖN KISMI BARİYERLERE ASILI KALDI

Çarpmanın etkisiyle havalanan otobüsün ön kısmı bariyerlerde asılı kaldı. Kazada otobüs şoförü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı otobüs şoförünü ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza nedeniyle otobüste hasar meydana gelirken, kapanan yolda polis ekipleri önlem aldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.  


Ambulans kuzey marmara otoyolu

İlgili Haberler

Korkutan anlar... Yolcu otobüsünde yangın paniği!

Korkutan anlar... Yolcu otobüsünde yangın paniği!
ESHOT'un yeni otobüs hattına UKOME'den ret

ESHOT'un yeni otobüs hattına UKOME'den ret
Seyir halindeki belediye otobüsü bir anda alev aldı!

Seyir halindeki belediye otobüsü bir anda alev aldı!

En Çok Okunan Haberler