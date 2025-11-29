3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Kozan–Adana kara yolu Tırmıl mevkisinda meydana geldi. Kozan istikametinden Adana yönüne giden İbrahim G. yönetimindeki 01 ACK 743 plakalı traktör, aynı yönde ilerleyen Şükrü B. idaresindeki 01 CD 96 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil, arkadan gelen İsa Y. yönetimindeki 01 AJU 130 plakalı kamyon ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Şükrü B. ile yanında bulunan Ayten B., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Şükrü B., Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken, Ayten B.’nin tedavisi Kozan Devlet Hastanesi’nde sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.