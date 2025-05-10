3 aydır kayıp köpeği Çilek'i 'boş arazide' ağaca bağlı halde buldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde restoran işletmecisi Nergis Ekşi'nin 3 ay önce kaybolan İngiliz Cocker cinsi köpeği Çilek, boş arazide bir ağaca bağlı halde bulundu.

3 aydır kayıp köpeği Çilek'i 'boş arazide' ağaca bağlı halde buldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.05.2025 - 11:09

Samandağ ilçesinde restoran işleten Nergis Ekşi'nin yaklaşık 3 ay önce kaybolan İngiliz Cocker cinsi köpeği Çilek'i bulana 40 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

DHA'nın haberi sonrası bir kişi, Ekşi'yi arayarak Çilek'in boş arazide bir ağaca bağlı olduğunu ihbar etti. Bölgeye giden Ekşi, köpeğini kurtararak çiftliğine götürdü.

İhbarcıya vadettiği ödülü de veren Ekşi, ev hayatına alışık olan köpeğinin 3 ay çok kötü koşullarda yaşadığını ve bu nedenle depresyona girdiğini söyledi.

“İPLE BAĞLANMIŞ, TOZ TOPRAK İÇİNDEYDİ”

Ayrıca bazı rahatsızlıklarının olduğunun saptandığını belirten Nergis Ekşi, "Çilek'i hiç alışık olmadığı bir ortamda bulduk. İple bağlanmış, toz toprak içindeydi. Beni görünce sevindi. Ancak ufak tefek rahatsızlıkları vardı. Strese bağlı aşırı su içme, saklanma eğilimi gibi belirtiler gözlemlendi. Veteriner hekimler, zamanla toparlanacağını söylediler" dedi.


Etiketler: #Köpek

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