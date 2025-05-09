Jandarmadan baskın: 14 ton sahte kedi-köpek maması ele geçirildi

Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:33

Güncelleme: 09.05.2025 - 12:15

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen salı günü alınan bir ihbar üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada sonunda gerçekleştirilen operasyonda 7 bini taklit, kalanı markasız olmak üzere toplam 14 bin 30 kilo sahte kedi-köpek maması, 1 ton taklit kedi kumu, 17 bin 510 taklit plastik kutu, 5 baskı makinesi ve 4 elektrikli terazi ele geçirildi.

Malzemelerin piyasa tutarının 4 milyon 275 bin TL olduğu ifade edilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli hakkında ‘6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet’ suçunda adli işlem başlatıldı.