3 aylık hamile kadını 97 yerinden bıçaklayıp katletti, avukatı adli kontrol istedi

Yayınlanma: 03.06.2023 - 09:14

Güncelleme: 03.06.2023 - 09:24

Olay, 15 Şubat 2022 tarihinde Hacıyusuf Mahallesi Vacihibey Caddesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Kadir Meşe ile birlikte yaşadığı Hazal Alpyörük arasında iddiaya göre 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla 3 aylık hamile olan Alpyörük'ü defalarca bıçakladı. Komşuların çağırdığı ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazal Alpyörük, kurtarılamadı. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Kadir Meşe, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Yargılaması devam eden zanlı Kadir Meşe savunmasında, ”Şerefim ve namusum için yaptım. Siz nasıl uygun görürseniz o benim kabulümdür” dedi.

Duruşma salonunda Hazal Alpyörük adına hiç kimsenin olmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Kamuya mal olan davada Hazal’ın avukatının dahi salonda bulunmamasının yanı sıra aile üyeleri ve kadın dernekleri de yoktu.

ADLİ KONTROL İSTEDİ

Zanlı Kadir Meşe’nin avukatı ise şu sözlerle müvekkilini savundu:

"Müvekkilimin uzun süre uyuşturucu kullanmasından dolayı psikolojisinin yerinde olmadığını düşünmekteyiz. Bu sebeple akıl ve ruh sağlığı hastanesine sevk edilerek rapor almasını talep ediyoruz. Müvekkilim hapishane 7 veya 8 kez koğuş değiştirdiği ve bu sebeple ruh sağlığının yerinde olmadığını adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını tutukluk halinin iptalini talep etmekteyiz."

Rapor mahkemeye ulaşmadığı için duruşma Meşe’nin tutukluğuna karar verilerek 16 Ağustos 2023 tarihine ertelendi.