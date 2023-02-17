Kocaeli'de kadın cinayeti: Erdem Kale, Cansu Güneş’i başından vurarak katletti

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 19:12

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 19:12

Olay, geçen cumartesi günü Çayırova Şekerpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Cansu Güneş, "ayrılmak istediği" 26 yaşındaki Erdem Kale ile buluşmak istedi. Akşam saatlerinde Cansu Güneş’i çalıştığı taksi ile alan Erdem Kale, ayrılma isteğini kabul etmedi.

TEM OTOYOLU'NUN KENARINA ATTI

İkili arasında aracın içerisinde çıkan tartışmanın ardından Erdem Kale, tabancasıyla Güneş’in başına 2-3 el ateş etti. Erdem Kale daha sonra Cansu Güneş’i Şekerpınar Mahallesi yakınlarından geçen TEM Otoyolu’nun kenarına attı.

TUTUKLANDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi Erdem Kale, polisin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Kale, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanırken, Cansu Güneş ise Şekerpınar Mezarlığında toprağa verildi.