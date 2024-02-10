3 ayrı suçtan aranıyordu... Afyonkarahisar yakalandı!

Afyonkarahisar’da üç ayrı suçtan aranan ve hakkında 17 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis suçu bulunan şahsı jandarma yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 11:38
3 ayrı suçtan aranıyordu... Afyonkarahisar yakalandı!
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Hakkında 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 17 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E., adlı şahıs İhsaniye ilçesi Kayıhan beldesinde yakalandı.

Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


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