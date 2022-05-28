3 bin lira ödülü kazanabilmek için metrelerce börek yediler
Bursa'da düzenlenen 3 bin lira ödüllü börek yeme yarışmasının birincisi 10 dakika içinde 15 metre 60 santim börek yedi.
Bursa'da bu yıl 7'incisi düzenlenen börek yeme yarışmasında 10 dakika içinde 15 metre 60 santim börek yiyen Erdem Salman, 3 bin liralık ödülün sahibi oldu. Yarışmada ikinci ve üçüncü olanlara ise 500'er lira hediye çeki verildi.
Derece alabilmek için 1,5 gündür bir şey yemediğini ifade eden birinci Erdem Salman, "Hedefim Bursa'nın plakası olan 16 metre börek yemekti. Ben 15 metre 60 santim börek yedim. Börekleri yerken çok zorlandım. Birinci geldikten sonra hemen lavaboya koştum. 1,5 gündür hiç bir şey yemiyordum. Bu yarışmaya iyi hazırlandım. Önümüzdeki yıl yarışmaya tekrar katılacağım" dedi.
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