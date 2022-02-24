KDV indirimine pasta ve börek de dahil

Temel gıda ürünlerine uygulanan KDV indirimine dair Gelir İdaresi Başkanlığı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada temel gıdanın dışında pasta, tatlı, börek gibi ürünlerde de KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğünü netleştirdi.

Ali Can Polat
24 Şubat 2022 Perşembe, 04:00
KDV indirimine pasta ve börek de dahil
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), temel gıda ürünlerinde KDV indiriminin akıl karıştıran uygulamalarına ilişkin açıklama yaptı.

GİB, temel gıdanın dışında pasta, tatlı, börek gibi ürünlerde de KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğünü netleştirdi. Bu düşüşün yalnızca paket satışlarda olduğunu vurgulayan İstanbul Şekerci Pastacı Tatlıcı Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener ise “Ürünü satın alıp çıkarken fişleri kontrol edin yüzde 1 KDV kesilmiş olmalı. Oturup pastanede yerseniz yüzde 8 olarak uygulanacaktır” dedi. İndirimin kuruyemişçi, büfe, market gibi yerlerde satılan tatlılarda da geçerli olduğu belirtildi. 



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