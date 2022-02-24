KDV indirimine pasta ve börek de dahil
Temel gıda ürünlerine uygulanan KDV indirimine dair Gelir İdaresi Başkanlığı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada temel gıdanın dışında pasta, tatlı, börek gibi ürünlerde de KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğünü netleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), temel gıda ürünlerinde KDV indiriminin akıl karıştıran uygulamalarına ilişkin açıklama yaptı.
GİB, temel gıdanın dışında pasta, tatlı, börek gibi ürünlerde de KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğünü netleştirdi. Bu düşüşün yalnızca paket satışlarda olduğunu vurgulayan İstanbul Şekerci Pastacı Tatlıcı Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener ise “Ürünü satın alıp çıkarken fişleri kontrol edin yüzde 1 KDV kesilmiş olmalı. Oturup pastanede yerseniz yüzde 8 olarak uygulanacaktır” dedi. İndirimin kuruyemişçi, büfe, market gibi yerlerde satılan tatlılarda da geçerli olduğu belirtildi.
İlgili Haberler
- Gıdada KDV değişiminden sonra zincir marketler de adım atmaya başladı
- Son dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan KDV indirimine ilişkin açıklama
- KDV indirimi etkisiz kaldı, maliyet yumurtaya zam getirdi!
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti ilçe başkanını öldüren zanlı tutuklandı
- Özel Harekat Şube Müdürü Eren şehit oldu
- Banknotlardaki imzalar değişti
- Fabrikadaki yangın 3 buçuk saat sonra söndürüldü
- Meteoroloji, İstanbul ve birçok kent için uyardı
- Rock dünyasının efsane ismi yaşamını yitirdi
- Metin Sipahioğlu’ndan TFF’ye çağrı
- Eski defterler açılıyor
- AB ülkeleri olağanüstü toplanıyor
- BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!