KDV indirimine pasta ve börek de dahil

24 Şubat 2022 Perşembe, 04:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), temel gıda ürünlerinde KDV indiriminin akıl karıştıran uygulamalarına ilişkin açıklama yaptı.

GİB, temel gıdanın dışında pasta, tatlı, börek gibi ürünlerde de KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğünü netleştirdi. Bu düşüşün yalnızca paket satışlarda olduğunu vurgulayan İstanbul Şekerci Pastacı Tatlıcı Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener ise “Ürünü satın alıp çıkarken fişleri kontrol edin yüzde 1 KDV kesilmiş olmalı. Oturup pastanede yerseniz yüzde 8 olarak uygulanacaktır” dedi. İndirimin kuruyemişçi, büfe, market gibi yerlerde satılan tatlılarda da geçerli olduğu belirtildi.



