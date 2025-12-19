3. Büyük Kemalizm Kurultayı Ankara'da!

Türkiye’nin dört bir yanından gelen bağımsız delegeler ve kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan kurultayda ilk gün alanında uzman isimler tarafından hazırlanan komisyon raporları sunulacak. İkinci gün ise sunulan raporların tartışmaları yapılacak.

Kurultay sonunda ise oluşturulan raporlar derlenip bir program haline getirilerek siyasi partiler ve kitle örgütlerine gönderilecek. Siyasi partilerin bir kısmının da gözlemci olarak davet edildiği kurultayda yüksek katılım bekleniyor.

"EMPERYALİZME KARŞI BAĞIMSIZLIK"

Kurultay'a ilişkin konuşan, Büyük Kemalizm Kurultayı Yöneticisi Taylan Polat Toraman şu ifadeleri kullandı:

Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Büyük Kemalizm Kurultayı bizler için artık başka anlamlar da ifade ediyor. Kurultayımız, Kemalistlerin ortak buluşma alanı olmasının yanı sıra aynı zamanda Kemalistlerin ortak irade beyanı için de güçlü bir zemin haline geliyor.

Toraman sözlerine şöyle devam etti:

Uğruna aydınlarımızın canlarını feda ettiği gerçekler bugün bir bir ortaya çıkıyor. Kimlerin kimlerle ittifak yaptığı belirginleşiyor. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir kırılımın eşiğinde; ya Emperyalizmin gölgesinde sömürülen bir ülkeye dönüşeceğiz, ya da bağımsızlığın ve ilericiliğin bayrağını dalgalandıracağız. Yarına umutla bakabilmek için bir araya gelip konuşmak, ortak bir tavır koymak artık bir tercih değil görev oldu.

KEMALİZM KURULTAYLARI

Kendilerini Kemalist olarak tanımlayan; dernekler, dergiler ve topluluklar etrafında faaliyet yürüten 23 kuruluş, 2021 yılında bir araya gelerek Ankara'da 1. Büyük Kemalizm Kurultayı düzenlemiş, Kurultay'da, 12 farklı konu başlığı altında oluşturulan çalışma masalarında geleceğe dönük çözüm önerileri üretilerek yayınlanmıştı.

İstanbul'da düzenlenen 2. Büyük Kemalizm Kurultayı’nda ise uzman isimler; gençlerin, öğrencilerin ve meslek profesyonellerinin katılımıyla söyleşiler gerçekleştirilmişti.