3 büyükşehirde 'Tabip Odası' seçimleri tamamlandı: Sonuçlar belli oldu

Ankara'da 12 Nisan günü, İstanbul'da 19 Nisan günü ve son olarak İzmir'de 20 Nisan günü Tabip Odası seçimleri yapıldı.

İzmir'deki seçimin sonuçlanması ile 3 büyükşehirde Tabip Odaları'nın yeni dönemi belli oldu.

ANKARA'DA ÇAĞDAŞ HEKİMLER DÖNEMİ

12 Nisan günü Ankara'da yapılan seçimlerde, seçimi kazanan Ankara Çağdaş Hekimler grubu oldu.

Seçimi kaybeden Beyaz Önlük Dayanışması grubunun “Alparslan Türkeş’in askerleriyiz” sloganları atması dikkat çekti.

İSTANBUL'DA İKTİDARIN LİSTESİ KAYBETTİ

İstanbul'da seçimler 19 Nisan günü yapıldı. 106 sandıkta yapılan seçimde 1573 oy farkla kazanan Demokratik Katılım Grubu oldu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da oy kullandığı seçimde gergin anlar yaşandı. Seçimi kaybeden Değişim Grubu tekbir getirirken Demokratik Katılım Grubu “Zıpla zıpla zıplamayan Tayyipçi” sloganları attı.

Polis ekipleri gruplara müdahale ederek tarafları ayırdı.

İZMİR 'ÇAĞDAŞ HEKİMLER' DEDİ

İzmir Tabip Odası'ndaki seçimler ise bugün (20 Nisan Pazartesi) yapıldı.

İzmir Çağdaş Hekim Grubu, bin 245 hekimin oyunu alarak en yüksek oyu elde eden grup oldu.