3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
Şanlıurfa’da farklı tarihlerde 3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan E.İ., tutuklandı.
Suruç ilçesinde bir aile çocuklarının cinsel tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, 2 küçük çocuğun daha cinsel tacize maruz kaldığı bilgisine ulaştı.
Olayın meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, geçen yıl aralık ayı ile bu yılın ilk günlerinde, 3 çocuğa cinsel tacizde bulunulduğunu belirledi.
İTİRAF ETTİ
Polis, taciz şüphelisinin yabancı uyruklu E.İ. olduğunu tespit etti. Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, sorgusunda suçunu itiraf etti. E.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.
Tacize uğrayan çocuklara ise psikolojik destek verildiği belirtildi.
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