3 çocuğunu katletmişti! İzmir'deki aile vahşetinde yeni ayrıntılar: Birlikte yemek yedikleri fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 28.08.2024 - 08:19

Güncelleme: 28.08.2024 - 08:19

İzmir'de 4 çocuğundan 3'ünü silahla öldürüp birini yaralayan baba intihar girişiminde bulundu.

Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Vesim Şimşek, Çınar mevkisine yakın araziye getirdiği 4 çocuğuna tabancayla ateş etti.

Baba, aynı silahla yaşamına son vermek istedi. İhbar üzerine belirtilen bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 ÇOCUĞU DA KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri çocuklardan Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Şimşek'in (14) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Hira Nur (11) ile baba ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 yaşındaki Ceylin'in ağzında emzikle ölü bulunduğu belirtildi. Şimşek ailesinin yakınları ve vatandaşlar, cesetleri yaklaşık 2 kilometre boyunca engebeli olduğu için olay yerine giremeyen cenaze aracına elleriyle taşıdı. Cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EŞİYLE BOŞANMA AŞAMASINDAYMIŞ

İnşaat işlerinde çalıştığı öğrenilen Vesim Şimşek'in eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

"EŞİNE, 'SEN BÜYÜK BİR OLAY DUYACAKSIN' DEMİŞ"

Ölenlerin yakınlarından Mustafa Karataş (56), "Eşi 2,5 ay önce boşanma davası açtı. Bunalımdaydı. Eşiyle son konuşmasında, 'Sen büyük bir olayı duyacaksın.' demiş. Çok üzgünüz" dedi.

KAZADA GÖZÜNDE GÖRME KAYBI OLUŞMUŞ

Vesim Şimşek'in bir kimya fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Bundan bir süre önce iş yerinde geçirdiği kazada sol gözünde görme kaybı yaşadığı öğrenilen Şimşek'in ücretli izinde olduğu ayrıca, iş yerinde tedavisine destek verildiği de belirtildi. Vesim Şimşek'in asıl mesleğinin ise inşaat ustalığı olduğu öğrenildi.

O FOTOĞRAFIN HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI

Vesim Şimşek'in kızlarının yan yana bir arada yemek yerken çektirdikleri o fotoğrafının da hikayesi ortaya çıktı.

Çocukların köfte ekmeği çok sevdiği, olaydan iki gün önce de babalarının çocuklarına memnun etmek için bu yemeği alıp, eve getirdiği, ardından hatıra fotoğrafı çektirdikleri belirtildi.