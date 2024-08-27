İzmir'de aile katliamı: Bir baba 4 evladından 3'ünü öldürdü!

İzmir'de bir baba 4 evladından 3'ünü öldürüp, kendini yaraladı. Kendisi ve bir çocuğu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2024 - 11:04
İzmir'de aile katliamı: Bir baba 4 evladından 3'ünü öldürdü!
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İzmir'de bir aile vahşeti yaşandı.

Bir baba 4 çocuğundan 3'ünü öldürüp, kendini yaraladı. Kendisi ve bir çocuğu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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