İzmir'de aile katliamı: Bir baba 4 evladından 3'ünü öldürdü!

Yayınlanma: 27.08.2024 - 11:04

Güncelleme: 27.08.2024 - 11:15

İzmir'de bir aile vahşeti yaşandı.

Bir baba 4 çocuğundan 3'ünü öldürüp, kendini yaraladı. Kendisi ve bir çocuğu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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