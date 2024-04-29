3 çocuk annesi Ece Kılıçarslan Acar’ın şüpheli ölümü: Eşinin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Ümraniye’de balkondan düşerek yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Ece Kılıçarslan Acar’ın ölümüne ilişkin tutuksuz yargılanan eşi Erol Acar hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 11:42
3 çocuk annesi Ece Kılıçarslan Acar’ın şüpheli ölümü: Eşinin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
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Ümraniye’de Mart 2022 tarihinde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Ece Kılıçarslan Acar’ın (29) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Ece Kılıçarslan Acar’ın anne ve babasının ifadesinde, 10 yıllık eşi tarafından şiddet, aşağılama ve tehdide maruz kalarak daha önce şikayetçi olduğunu söylemeleri üzerine soruşturma genişletildi.

“AŞAĞIYA DÜŞTÜ”

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eş Erol Acar ifadesinde, mutfaktan tencere sesi geldiğini, eşine seslendiğinde cevap alamadığını, daha sonra mutfağa gittiğini, eşinin orada olmaması üzerine balkondan baktığında eşinin aşağıya düştüğünü gördüğünü söyledi.

ÖNCE REDDETTİ SONRA İTİRAF ETTİ

Çiftin 9 yaşındaki kızı ilk ifadesinde tartışma sesi duymadığını söylerken, daha sonra tekrar alınan ifadesinde ailesinin tartıştığını, önceleri babasının annesini dövdüğünü anlattı.

İddianamede, Ece Kılıçarslan Acar’ın eşi hakkında 2 ayrı şikayetinin olduğu, Acar’ın intihar düşüncesine sahip olduğu yönünde bir iddianın bulunmadığı ve şüphelinin kanında uyuşturucu madde tespit edildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin eşini 3’üncü kattaki evlerinin balkonundan attığı yönünde yeterli şüphe oluştuğu belirtilerek şüpheli Erol Acar hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.


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