Avcılar’da balkonda mahsur kalan anne ve oğlunu itfaiye kurtardı

Avcılar’da kapının kilitlenmesi üzerine balkonda mahsur kalan anne ve küçük oğlu, merdivenle diğer balkondan giren itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 11:04
Avcılar’da balkonda mahsur kalan anne ve oğlunu itfaiye kurtardı
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Cihangir Mahallesi Şık Sokak’ta iki yaşındaki oğlu Muhammet ile birinci kattaki evlerinin balkonuna çıkan Sonia Çolak, kapının kapanması ve içerideki kilit mekanizmasının devreye girmesi üzerine mahsur kaldı.

Dışarıda olan eşi eve geldi ancak, anahtarını yanına alamadığı için içeri giremedi. Eşi ve küçük oğlunu balkonda gören Abdullah Çolak, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Sevk edilen itfaiye ekibindeki görevliler kadın ve çocuğunu kurtarmak için evdeki diğer balkona merdivenli araç ile ulaştı. İçeri giren görevliler balkon kapısını içeriden açınca Sonia ile oğlu Muhammet Çolak’ı kurtardı.

Anne ve oğlu, balkon ve pencerelerden kurtarılmalarını izleyenlere el salladı ve görevlilere teşekkür etti.


112 Acil haberleri

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