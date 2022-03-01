3 dakikada '20 bin liralık' hırsızlık
Mersin’in Silifke ilçesinde bir kafe ve büfeden 3 dakika içinde 20 bin liralık içki ve sigara çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın yapılan incelemesinde 6’sı hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan 25 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Mukaddem Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kafe ve büfenin kapı camlarının kırılarak yaklaşık 3 dakika içerisinde 20 bin lira değerinde içki ve sigaranın çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.
İş yerlerinin ve bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, şüpheli şahsın 6’sı hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan 25 suç kaydı bulunan S.T. isimli şahıs olduğunu belirledi. Bunun üzerine şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan şüphelinin büfeye giriş ve çıkış ile hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıs, taş yardımıyla kapı camını kırarak, içeri giriyor.
İçerde hızlı bir şekilde içki ve sigaraları poşete dolduran şahıs, ardından dükkana girdiği yerden çıkarak, bölgeden uzaklaşıyor.
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