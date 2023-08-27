3 dilde afiş basıldı: Alman kandın 10 gündür kayıp

Yayınlanma: 27.08.2023 - 16:43

Güncelleme: 27.08.2023 - 16:54

Annegret Kandzorra Linow (72), kızı, damadı ve torunlarıyla birlikte 9 gün önce Alanya’nın İncekum Mahallesi’ndeki bir otele tatile geldi. O günün sabahı tek başına ayakkabılarını giymeden çorapla dışarı kadından o gün bugündür haber alınamıyor.

10 gündür kendisinden haber alınamayan Alman kadın turist için ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. Çok sayıda jandarma, jandarma komando, Alanya Afet ve Acil Durum (AFAD) ile MAKSAT, Acil Hava Arama Kurtarma Manavgat ekibinin katıldığı arama çalışmalarında 10. günde de herhangi bir ize ulaşılamadı. Ekiplere bugün Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri de destek verdi.

Diğer taraftan jandarma ekipleri tarafından kadının bulunması için üç farklı dilde broşürler bastırılarak, ilçenin farklı noktalarına asıldı. Çalışmalara bugün 250 kişilik arama kurtarma ekibinin katıldığı öğrenildi.