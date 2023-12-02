3 gün sonra kiraladığı evde ölü bulunmuştu: Mehmet, cinayete kurban gitmiş
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kayıp olarak aranırken 3 gün sonra kiraladığı evde cesedi bulunan Mehmet Çakır’ın (18), silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.Ö., tutuklandı.
Kızıltepe ilçesinde, 30 Kasım’da kendisinden 3 gündür haber alınamayan Mehmet Çakır’ın ailesi, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Mehmet Çakır’ın Tepebaşı Mahallesi Şanlıurfa Caddesi’nde bir apartman dairesi kiraladığını belirledi.
Adrese giden ve kapıyı açan olmayınca çilingirle içeri giren ekipler, Çakır’ı hareketsiz buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mehmet Çakır’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Mehmet Çakır’ın cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Çakır'ın cenazesi Mezopotamya Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.
BİR TUTUKLAMA
Otopsisinde Çakır’ın silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi, olayla ilgili F.Ö. gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca da polisin aramasında, bir binanın havalandırma boşluğunda bulundu.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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