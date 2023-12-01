Denizli’de miras cinayeti: Aynı aileden 5 kişi yakalandı

Yayınlanma: 01.12.2023 - 06:22

Güncelleme: 01.12.2023 - 07:32

Denizli'nin Çameli ilçesi Taşçılar Mahallesi’nde edinilen bilgilere göre, akraba oldukları belirtilen 5 kişi ile Mehmet Deniz (43) arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktığı ileri sürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine 3’ü kadın 5 kişinin darbettiği Deniz, aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonucunda Mehmet Deniz’in hayatını kaybettiği belirlendi.

AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ YAKALANDI

Olay yerinden kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Mehmet Deniz’i darp ederek ölümüne neden olan şüpheliler, Emrah Y. (27), Yasemin D. (25), Filiz D. (52), Aziz D. (64), Gül Yağmur D.Y. (31) Fethiye’nin Göcek Mahallesi’nde yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Çameli ilçesine getirildi. Şüphelerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.