3 gündür aranan çocuğun cansız bedeni bulundu

Yayınlanma: 24.04.2025 - 22:11

Güncelleme: 24.04.2025 - 22:11

Serik ilçesinde 21 Nisan tarihinde öğle arası yemek için okuldan ayrılan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Sefa Çağlar Kılavuz’un ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gündür arama çalışması devam ederken, ailesinin çocuklarının en son iki arkadaşıyla beraber bisikletleriyle Burmahancı Mahallesinde sulama kanalı civarında görüldüğünü ifade etmesi üzerine polis ekipleri, kanalboyu civarında yaptığı araştırmada, Sefa’ya ait bisikleti buldu.

Polis ekipleri Sefa’nın suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine yeraltı arama cihazı ile kanal boyunca arama- tarama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Antalya’nın Serik ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan ortaokul öğrencisi Sefa Çağlar Kılavuz’un su kanalında yapılan arama çalışmalarının 4'üncü saatinde, cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcısı’nın olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili açıklamada bulunan Burmahancı Mahalle Muhtarı Şahin Büyükavcı, “Gencin kaybolması sonrası bu bölgede görüldüğü için beni aradılar. Muhtarlık olarak sosyal medya üzerinde de paylaşım yaparak kaybolan genci görenlerin haber vermesini istedik. Daha sonra sulama kanalına düşmüş olma ihtimali üzerine kanalda ekipler arama çalışması başlatmıştı. Yaklaşık 4 saat sonra ekiplerin yoğun arama çalışması sonucu gencin cansız bedenine ulaşıldı. Allah ailesine sabırlar versin” dedi.