Kayıp muhtar uçuruma devrilen otomobilinde ölü bulundu!

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kayıp olarak aranan muhtarın uçuruma devrilen otomobilde cesedi bulundu.

Kayıp muhtar uçuruma devrilen otomobilinde ölü bulundu!
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AA
Yayınlanma: 22.04.2025 - 18:27

Narlı Mahallesi Muhtarı Mesut Durmuş'tan (58) dün geceden bu yana haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp müracaatında bulundu.

İhbar üzerine başlatılan arama çalışmasında, Durmuş'un kullandığı 20 Y 8384 plakalı otomobil, yaklaşık 20 metrelik uçurumda bulundu.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Mesut Durmuş'un cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Etiketler: #muğla #muhtar #ölü bulundu

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