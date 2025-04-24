Yıldızlararası, Ucuz Roman, Kayıp Dünya ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

YILDIZLARARASI

Christopher Nolan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Yıldızlararası", haftanın bir diğer bilim kurgu filmi olacak.

Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, John Lithgow, Timothee Chalamet, Ellen Burstyn, Matt Damon, Topher Grace, Wes Bentley, Elyes Gabel, Bill Irwin, Mackenzie Foy ve Casey Affleck gibi geniş oyuncu kadrosuyla öne çıkan yapımın konusu özetle şöyle:

"Filmin odaklandığı yakın gelecekte yeryüzündeki yaşam, artan kuraklık ve iklim değişiklikleri nedeniyle tehlikeye girmiştir. İnsan ırkı yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu sırada yeni keşfedilen bir solucan deliği, tüm insanlığın umudu haline gelir. Bir grup astronot-kaşif, buradan geçip boyut değiştirerek daha önce hiçbir insanoğlunun erişemediği yerlere ulaşmak ve insanoğlunun yeni yaşam alanlarını araştırmakla görevlendirilir."