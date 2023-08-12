3 gündür aranıyordu: Kayıp kadının cansız bedeni sulama kanalında bulundu!

Adana'da, ailesinin 3 gündür haber alamadığı Rahşan Dursun'un DSİ'ye ait sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

DHA
Yayınlanma: 12.08.2023 - 12:03
3 gündür aranıyordu: Kayıp kadının cansız bedeni sulama kanalında bulundu!
Abone Ol google-news

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Nilüfer Caddesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında, sabaha karşı hareketsiz yatan kişiyi görenler, polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen su altı polislerinin sudan çıkardığı kişinin, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Rahşan Dursun'a (46) ait olduğu belirlenen cansız beden, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.  Rahşan Dursun'un kayıp olduğu ve ailesi tarafından 3 gündür arandığı öğrenildi.


Adana cansız beden DSİ kayıp sulama kanalı yüreğir

İlgili Haberler

Samsun'da iki gündür kayıp olan kişinin cesedine ulaşıldı

Samsun'da iki gündür kayıp olan kişinin cesedine ulaşıldı
13 gündür kayıptı... Cansız bedeni bulundu

13 gündür kayıptı... Cansız bedeni bulundu
Kayıp olarak aranıyordu: Acı haber geldi

Kayıp olarak aranıyordu: Acı haber geldi

En Çok Okunan Haberler