3 gündür aranıyordu: Kayıp kadının cansız bedeni sulama kanalında bulundu!

Yayınlanma: 12.08.2023 - 12:03

Güncelleme: 12.08.2023 - 12:03

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Nilüfer Caddesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında, sabaha karşı hareketsiz yatan kişiyi görenler, polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen su altı polislerinin sudan çıkardığı kişinin, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Rahşan Dursun'a (46) ait olduğu belirlenen cansız beden, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Rahşan Dursun'un kayıp olduğu ve ailesi tarafından 3 gündür arandığı öğrenildi.