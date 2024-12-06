3 gündür kayıp: 14 yaşındaki Edanur Güler Diyarbakır'da aranıyor
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 3 gün önce evlerinden çıktıktan sonra haber alınmayan Edanur Güler (14) için arama çalışması başlatıldı.
Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde 3 gün önce evinden çıkan Edanur Güler (14) evine dönmedi. Ailesi, Güler’i kendi imkanlarıyla aradı ama sonuç alamadı.
KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNULDU
Bunun üzerine aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekiplerin Edanur’u arama çalışması sürüyor.
Etiketler: #kayıp #diyarbakır
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