3 gündür kayıp: 14 yaşındaki Edanur Güler Diyarbakır'da aranıyor

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 3 gün önce evlerinden çıktıktan sonra haber alınmayan Edanur Güler (14) için arama çalışması başlatıldı.

3 gündür kayıp: 14 yaşındaki Edanur Güler Diyarbakır'da aranıyor
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DHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 17:48

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde 3 gün önce evinden çıkan Edanur Güler (14) evine dönmedi. Ailesi, Güler’i kendi imkanlarıyla aradı ama sonuç alamadı.

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNULDU

Bunun üzerine aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekiplerin Edanur’u arama çalışması sürüyor. 


Etiketler: #kayıp #diyarbakır

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