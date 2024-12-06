Denizde elleri ve ayakları bağlı bulunan cesedin ardındaki gizem... Ailesi 'kayıp' başvurusunda bulunmuş!

Yayınlanma: 06.12.2024 - 11:42

Güncelleme: 06.12.2024 - 11:44

Olay, dün sabah İzmit Körfezi Ömer Türkçakal Bulvarı açıklarında meydana geldi. Körfez'de avlanmaya çıkan balıkçı teknesinin ağlarına ceset takıldı.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI CESET BULUNDU

Balıkçıların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset, deniz polisleri tarafından çıkarıldı. Elleri ve ayakları bağlı olan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Ceset, incelemenin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. İncelemede, cesedin İbrahim Demir'e ait olduğu belirlendi.

KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞ

69 yaşındaki İbrahim Demir'in 3 Aralık'ta evinden çıkıp, geri dönmediği, ailesinin de 1 gün sonra hakkında kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Emekli İbrahim Demir'in, 3 Aralık günü Başiskele ilçesindeki evinden çıktıktan sonra geri dönmediği, ailesinin de 4 Aralık'ta kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Demir'in cenazesinin bugün Başiskele ilçesinde Yuvacık Tınaztepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Ayazma Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çok yönlü incelemesi sürüyor.