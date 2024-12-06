Ünlüleri yasa boğan kayıp: Işık şefi Mustafa Kap, Hande Yener konseri sonrası hayatını kaybetti

Yayınlanma: 06.12.2024 - 13:22

Güncelleme: 06.12.2024 - 13:22

Birçok ünlü isimle çalışan ve sahne şovlarına büyük katkı sağlayan ışık şefi Mustafa Kap, geçtiğimiz akşam Hande Yener sahnesinde görev almıştı. Ancak Yener’in konseri sonrasında Kap, evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Acı haberi eşi sosyal medya hesabından duyurdu.

BİRÇOK SANATÇIYLA ÇALIŞTI

Mustafa Kap, kariyeri boyunca Ajda Pekkan, Gülben Ergen, Melek Mosso, Emel Sayın, Sıla Gençoğlu ve Ceylan Ertem gibi birçok ünlü sanatçıyla çalışmıştı. Son olarak, Hande Yener’in konserinde görev alan ışık şefi, etkinlik bittikten sonra evine döndü ve burada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.



Eşi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Canımın içi hayat arkadaşım her şeyim hakkın rahmetine kavuştu" diyerek acı haberi duyurdu.







SILA'DAN DUYGU DOLU PAYLAŞIM

Mustafa Kap’ın vefatını şarkıcı Sıla sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü isim, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Ah be Mustafa’cığım… Ne diyeyim ben şimdi. Arkadaşlık paylaştık, yol paylaştık, sahne paylaştık, sofra paylaştık. Çok üzgünüm. Seni hep iyilikle, güzellikle, gülen gözlerinle hatırlayacağım, anacağım. Mekanın cennet olsun."

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Mustafa Kap, İhlas Marmara Evleri Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan isimler arasında Aylin Coşkun, Melek Mosso, Bengü ve Hande Yener de yer aldı. Yener, gözyaşları içinde cenazeye katıldı ve bir an olsun gözyaşları dinmedi.



En son kendi sahnesinde görev alan Kap'a Hande Yener şu sözlerle veda etti:



"Dünyanın en pozitif insanı, en tatlı dostu, en iyi aile babası, işinin üstadı, kalplerimizin de en sevilenisin Mustafa Kap. Seninle 5 gün önce doğum gününde bu videoda veda etmişiz, inanamıyorum. Dün gece de sahnede hep birlikteydik. Ve sonra acı haberin geldi, donduk kaldık. Mekanın cennet olsun. Nurlar içinde yat canım benim. Bütün emeklerin için sonsuz teşekkür ediyorum."