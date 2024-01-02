3 gündür kayıptı... Dere yatağında bulundu!

Adana'nın Feke ilçesinde ailesinin 3 gündür haber alamadığı için kayıp başvurusunda bulunduğu Ahmet Çatalkaya'nın (49) otomobilinin dere yatağına devrilmesi sonucu öldüğü ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 00:11
3 gündür kayıptı... Dere yatağında bulundu!
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İlçeye bağlı Ortaköy Mahallesi Tahtalı Köprü mevkisinde dere yatağına bir otomobilin kaza yapmış halde durduğunu gören bir yurttaş 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

Kaza yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, araç içerisinde bir erkeğe ait cesedin olduğunu fark etti.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu cesedin, kaza yerine 40 kilometre uzaklıkta ilçe merkezinde oturan ve ailesinin 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Ahmet Çatalkaya'ya ait olduğu belirlendi.

Çatalkaya'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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