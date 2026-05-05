Cumhuriyet Gazetesi Logo
3 ilde 'change' araç operasyonu: 16 şüpheli yakalandı, 28 araç ele geçirildi

3 ilde 'change' araç operasyonu: 16 şüpheli yakalandı, 28 araç ele geçirildi

5.05.2026 09:07:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
3 ilde 'change' araç operasyonu: 16 şüpheli yakalandı, 28 araç ele geçirildi

Ağır hasarlı araçların fabrikasyon seri numaralarını hacizli araçlara uyarlayıp 'change' araç satan şebekeye düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı, 28 araç ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde oto hırsızlığına yönelik yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin trafik kazası, yangın ve deprem gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçlara ait fabrikasyon seri numaralarını temin ettikleri hacizli, yakalamalı araçların üzerine uyarlayarak 'change' işlemi yapıldığı tespit edildi.

Bu yöntemle change yaptıkları araçları üçüncü kişilere satarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

İstanbul merkezli Samsun ve Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında change yapıldığı belirlenen 28 araç ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #araç #Operasyon #gözaltı #change

İlgili Haberler

Konya'da operasyon: 115 adet 'change araç' ele geçirildi
Konya'da operasyon: 115 adet 'change araç' ele geçirildi Konya’da, “change” olarak bilinen usulsüz yöntemle piyasa değeri yaklaşık 95 milyon lira olan 115 adet araç ele geçirildi, konuyla ilgili 223 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Bakan Yerlikaya duyurdu... Mersin'de 'change araç' çetesine operasyon: 18 şüpheli yakalandı!
Bakan Yerlikaya duyurdu... Mersin'de 'change araç' çetesine operasyon: 18 şüpheli yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de 'change araç' çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Ordu’da 'change' araç operasyonu: 3 tutuklama
Ordu’da 'change' araç operasyonu: 3 tutuklama Ordu’da polis tarafından yapılan ‘change’ araç operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3’ü tutuklandı.