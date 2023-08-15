3 ilde denize girmek yasaklandı!

Yayınlanma: 15.08.2023 - 15:44

Güncelleme: 15.08.2023 - 15:52

Sakarya, Kocaeli ve Sinop'ta olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor. Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Kocaeli Kandıra Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle Kerpe, Kovanağzı, Miço, Kumcağız ve Cebeci plajları dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Sinop'ta da olumsuz hava koşulları ve akıntı nedeniyle denize girilmesi yasaklanan kuzey sahilleri boşaldı. Vali Ömer Karaömeroğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kötü hava şartları ve akıntı nedeniyle denize girilmesinin yasaklandığı kentin kuzeyinde kalan sahillerde polis ve cankurtaran ekipleri devriye görevi yapıyor.