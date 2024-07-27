3 ilde denize girmek yasaklandı

Yayınlanma: 27.07.2024 - 14:50

Güncelleme: 27.07.2024 - 14:51

Günlerdir etkili sıcak hava etkisi yerini sağanak yağışa bıraktı. Olumsuz hava şartları ve rip akıntısı nedeniyle 3 ilde boğulmalara karşı yeni tedbirler duyuruldu.

Buna göre Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Karasu, Kocaali, Kaynarca ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girmek yasaklandı.

KANDIRA KAYMAKAMLIĞI DUYURDU

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.

3 İLÇEDE DENİZE GİRMEK YASAK

Duyuru yapılan ikinci il ise Sakkarya oldu. Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor. Kaymakamlıklarca, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

DÜZCE KAYMAKAMLIĞI DUYURDU

Son olarak boğulmalara karşı alınan tedbirlerin arasında Düzce Kaymakamlığı da vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada ise Akçakoca ilçesinde elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları ikaz ediyor. Öte yandan Akçakoca Kaymakamlığı sel, su baskını, taşkın ve heyelan riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.