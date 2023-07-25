3 ilde dolandırıcılara operasyon: 13 gözaltı!

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca ’Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde 13 kişiye 3 ilde operasyon düzenlendi. Tamamı yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 25.07.2023 - 16:03
3 ilde dolandırıcılara operasyon: 13 gözaltı!
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" yapan 13 şüpheliye polis ekiplerince operasyon düzenlendi. 

11 EV, 4 İŞYERİNE OPERASYON!

Adım adım takip edilen şüphelilere Bursa merkezli 3 ilde 15 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. 11 ev 4 işyerine yapılan operasyonda tamamı yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.

Soruşturma çerçevesinde yapılan aramada 20 adet tır, 16 adet motor bloğu, 12 adet yabancı araçlara ait plaka, 1 adet şase ve kimlik bilgilerinin değiştirilmesinde kullanılan makine, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek ve 141 adet fişek ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler V.Ç., H.Ç., C.Ç., S.Ç., Y.Ü., A.Ç., O.Ç., V.Ç., Y.E.D., S.A., C.A., İ.A. ve B.İ. hakim karşısına çıkacak.


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