3 ilde dolandırıcılara operasyon: 13 gözaltı!
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca ’Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde 13 kişiye 3 ilde operasyon düzenlendi. Tamamı yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" yapan 13 şüpheliye polis ekiplerince operasyon düzenlendi.
11 EV, 4 İŞYERİNE OPERASYON!
Adım adım takip edilen şüphelilere Bursa merkezli 3 ilde 15 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. 11 ev 4 işyerine yapılan operasyonda tamamı yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.
Soruşturma çerçevesinde yapılan aramada 20 adet tır, 16 adet motor bloğu, 12 adet yabancı araçlara ait plaka, 1 adet şase ve kimlik bilgilerinin değiştirilmesinde kullanılan makine, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek ve 141 adet fişek ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler V.Ç., H.Ç., C.Ç., S.Ç., Y.Ü., A.Ç., O.Ç., V.Ç., Y.E.D., S.A., C.A., İ.A. ve B.İ. hakim karşısına çıkacak.
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