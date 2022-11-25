3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
25 Kasım 2022 Cuma, 10:02
3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 şüpheli belirledi.

Şüphelilerin yakalanması için Gaziantep merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.


FETÖ/PDY Operasyon gaziantep

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