3 ilde 'ikinci el araç' dolandırıcılarına operasyon: 4 şüpheli gözaltına alındı!

Yayınlanma: 22.06.2023 - 10:39

Güncelleme: 22.06.2023 - 10:40

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerinde satışa çıkarılan araçların fotoğraf bilgilerini kopyalayıp farklı sitelere kendi araçları gibi satış ilanı verip yurttaşları dolandıran şebekeyi tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak tespit edilen 4 kişiyi takibe alan ekipler, hazırlıklarını tamamlayıp operasyon için düğmeye bastı.

CEP TELEFONLARI VE BANKA KARTLARINA EL KONULDU!

Mersin merkezli İstanbul ve Batman'da düzenlenen eşzamanlı operasyonda şebeke üyesi 4 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin yakın zamanda 4 kişiyi dolandırıp yüksek meblağlarda haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Operasyonla yakalanan şüphelilerin, üzerinde ve evlerinde arama yapan ekipler, dolandırıcılık olayında kullanılan 5 cep telefonu ile 14 banka kartına el koydu. Şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.