'Hazine arazileri imara açılacak' vaadiyle milyonluk dolandırıcılık... 5 tutuklama!

Yayınlanma: 10.06.2023 - 15:51

Güncelleme: 10.06.2023 - 15:51

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine başvuran çok sayıda kişi, Hazine arazilerinin imara açılacağı vaadiyle kendileriyle iletişim kuran kişilerin talebiyle para verdiklerini, ancak dolandırıldıklarını anladıklarını belirterek şikâyetçi oldu.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ SERBEST BIRAKILDI!

Ekipler, yaptıkları çalışmada, 6 kişinin organize suç örgütü kurarak, imara açılacağını öne sürdükleri Hazine arazilerini satacaklarını söyleyip yurttaşları dolandırdıklarını tespit etti. Jandarma ekipleri, kişilerden yaklaşık 20 milyon lira toplayıp, örgütlü şekilde 'rüşvet' ve 'dolandırıcılık' suçunu işleyen 6 şüphelinin adreslerine eşzamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 6 cep telefonu, 3 bilgisayar ile 80 muhtelif evrak ve doküman ele geçirildi. Jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen adı açıklanmayan şüphelilerden 5'i nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.