3 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki otlukta çıkan yangın, ormana da sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Öte yandan, İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını da kontrol altına alınmaya çalışılırken bir diğer yangın ise Bursa'da sürüyor.
Turgutlu'nun kırsal Avşar Mahallesi'ndeki otlukta, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler büyüyüp, ormana da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere ilk müdahalenin 10 dakika içinde yapıldığı iddia edildi. Havadan 3 uçak, 5 helikopter, karadan 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer, belediyelere ait tankerler ve orman ekipleriyle alevlere müdahale sürüyor.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İZMİR'DE DE MÜDAHALE SÜRÜYOR
İzmir'in Buca ve Ödemiş ilçelerinde de orman yangını çıktı.
Yangına ilk müdahale 13.25'te yapıldı. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
BURSA'DAKİ YANGIN BÜYÜDÜ
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler zamanla yayılırken, ihbarla bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesinin yanı sıra yangına helikopterle de havadan müdahale sürüyor.
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