3 ilde sahte kanser ilacı operasyonu... 11 gözaltı!

MS, SMA ve kanser hastalıkları için sahte ilaç üreten, depolayan ve satan kişilere yönelik İstanbul, Sakarya, Bursa illerinde toplam 47 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çok sayıda sahte ilaca el konulurken 11 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 10:52
3 ilde sahte kanser ilacı operasyonu... 11 gözaltı!
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Bakırköy Cumhurıyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca sahte ilaç üreten, depolayan, satan işletme ve şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

MS VE SMA İLAÇLARI DA VAR

Soruşturma kapsamında, yurtdışından kaçak yollarla getirilen ham maddeler ile sahte ilaç üretildiği, bu ilaçların maddi değeri yüksek olan MS, SMA, kanser hastalıkları için üretilen ilaçlar olduğu, bu üretilen ilaçların bir kısmının da yurtdışına kaçak yollarla gönderildiği tespit edildi.

47 ADRESE OPERASYON!

Üretilen ilaçların bir kısmının ise ecza depoları ve eczanelerde satışının gerçekleştirildiği de öğrenildi.

Yurttaşların hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak ilaçlar üreten, depolayan, satan şüpheliler için İstanbul, Sakarya ve Bursa'da toplam 47 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda pek çok sahte ilaca el konulurken 11 şüpheli gözaltına alındı.


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