İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: Krizi 'fırsata' çevirdiler

Yayınlanma: 08.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.07.2023 - 03:00

İstanbul’un Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde önceki gün düzenlenen operasyonda, sahte üretilmiş botoks, kanser ve kırmızı reçeteli ilaçların da arasında bulunduğu 56 bin 339 ilaç ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan iki yabancı uyruklu kişi, adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen botoks, kanser ve hormon tedavisinde kullanılan ve kırmızı reçeteli 3 bin 981 kutudaki 56 bin 339 ilaç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

Yapılan sahte ilaç operasyonuyla birlikte bir süredir devam eden ilaç krizi konusu yeniden gündeme geldi. Konuya ilişkin İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

(Pınar Özcan)



‘FIRSATÇILARIN YAPACAĞI İŞ’

Özcan sahte ilaç ve ilaç krizine ilişkin, “İstatistiksel bir veri yok elimizde ancak herhangi bir ürün, ilaç ya da başka bir şeyle ilgili piyasada sorun yaşanıyorsa sahtecilik olaylarının olma ihtimali daha yüksektir. Bu ilaçlarla alakalı sorulması gereken birkaç soru var: İlaçlar yurt dışına mı gönderildi? Türkiye içerisinde mi veriliyor? Bunları bilmiyoruz. Ancak böyle sıkıntıların olduğu her ürünün sahtesinin yapılması ve piyasaya sürülmesi de fırsatçıların yapacağı bir davranış tarzı” dedi.

‘ULAŞILMASI ZORDUR’

Özcan, “Kırmızı reçeteli ilaçlar piyasada olup olmamasından ziyade ulaşılması zor ilaçlar. Ulaşılmasının zor olması nedeniyle sahtesi üretiliyor. Ulaşılması zordur. Sahtesini bir şekilde üretip bunu gerçeğiymiş gibi kolayca ulaşılmasını sağlıyorlardır ve yüksek fiyata da satıyorlardır. Diğer ilaçlar da piyasada yoksa eğer birilere ihtiyaç duyuyordur. Sahte olduğunu bilmiyordur. Elbette bunu da o zaman sahtekârlar fırsata çevirmeye çalışır” diye konuştu.