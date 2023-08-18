İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul'da sahte ilaç üreterek piyasaya sürmek isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 18.08.2023 - 12:10
İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: 2 gözaltı
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'sahtecilik' suçuyla ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerce yapılan 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Pendik'te belirlenen 5 adrese 17 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanma aşamasında 13 bin 500, satışa hazır halde 2 bin 35 doping, hormon, vitamin ilaçları ile hayvanların tedavisinde kullanılan ve hayvan sağlığını tehlikeye düşürecek sahte ilaçlar ele geçirildi. Adreslerde ayrıca 2 tabanca ve narkotik madde de bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'sahtecilik' suçundan adli makamlara sevk edilecek.

Ele geçirilen sahte ilaçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde sergilendi.


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