İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: 2 gözaltı
İstanbul'da sahte ilaç üreterek piyasaya sürmek isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'sahtecilik' suçuyla ilgili çalışma yaptı.
Ekiplerce yapılan 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Pendik'te belirlenen 5 adrese 17 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanma aşamasında 13 bin 500, satışa hazır halde 2 bin 35 doping, hormon, vitamin ilaçları ile hayvanların tedavisinde kullanılan ve hayvan sağlığını tehlikeye düşürecek sahte ilaçlar ele geçirildi. Adreslerde ayrıca 2 tabanca ve narkotik madde de bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'sahtecilik' suçundan adli makamlara sevk edilecek.
Ele geçirilen sahte ilaçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde sergilendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 2 yıl boyunca camide, işyerinde, evde istismar!
- Memur-Sen'den ikinci teklif açıklaması
- Ünlü profesör hastanedeki odasında ölü bulundu
- 'Volta atarken malum bir eski bakanın adını verdi...'
- Dar gelirliye kredi darbesi
- İYİ Partili isimden çarpıcı çıkış!
- İktidar zam pazarlığında ikinci teklifini sundu
- Mehmet Şimşek'ten İBB'nin talebine onay!
- 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma bitecek mi?
- 1'i ağır 41 yaralı!