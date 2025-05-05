3 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep merkezli 3 ilde nitelikli siber dolandırıcılık suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

3 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 6 gözaltı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 09:27

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı.

Gaziantep merkezli Samsun ve Kilis’te yapılan operasyon çerçevesinde sosyal medya platformları üzerinden daha ucuza ilana verilen beyaz eşyaları satın almak isteyen yurttaşları sahte ödeme linklerine yönlendirerek verilen hesaplara para gönderilmesini sağlayarak dolandıran 6 şüpheli yakalandı.

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 11 adet SIM kart ve 24 adet muhtelif bankalara ait banka kartı ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 4’Ü TUTUKLANDI

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #gaziantep #dolandırıcılık #dolandırıcı

İlgili Haberler

Osmaniye'de 'sahte çekle' dolandırıcılık: 5 tutuklama

Osmaniye'de 'sahte çekle' dolandırıcılık: 5 tutuklama
'Peri Masalı' diye tanıtılmıştı... İstanbul'daki dolandırıcılık soruşturmasında istenen cezalar belli oldu: 13 sanık hakkında 885 yıl hapis talebi

'Peri Masalı' diye tanıtılmıştı... İstanbul'daki dolandırıcılık soruşturmasında istenen cezalar belli oldu: 13 sanık hakkında 885 yıl hapis talebi
9 bin 500 TL'lik vurgun... 'Kiralık ev ilanı' ile dolandırıcılık: Cezaları belli oldu!

9 bin 500 TL'lik vurgun... 'Kiralık ev ilanı' ile dolandırıcılık: Cezaları belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler