3 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 6 gözaltı
Gaziantep merkezli 3 ilde nitelikli siber dolandırıcılık suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı.
Gaziantep merkezli Samsun ve Kilis’te yapılan operasyon çerçevesinde sosyal medya platformları üzerinden daha ucuza ilana verilen beyaz eşyaları satın almak isteyen yurttaşları sahte ödeme linklerine yönlendirerek verilen hesaplara para gönderilmesini sağlayarak dolandıran 6 şüpheli yakalandı.
Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 11 adet SIM kart ve 24 adet muhtelif bankalara ait banka kartı ele geçirildi.
ŞÜPHELİLERDEN 4’Ü TUTUKLANDI
Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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