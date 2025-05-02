9 bin 500 TL'lik vurgun... 'Kiralık ev ilanı' ile dolandırıcılık: Cezaları belli oldu!
Samsun’da kiralık ev ilanı üzerinden bir kişiyi 9 bin 500 TL dolandıran şahıs, yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 15 bin 820 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Samsun’da, G.Y. adlı kadın, sahibinden.com internet sitesinde kiralık ev ilanı veren E.K. ile telefonla iletişime geçti.
Evi kiralamak için anlaşan G.Y., verilen banka hesabına 9 bin 500 TL gönderdi. Daha sonra E.K.’ye ulaşamayan G.Y., dolandırıldığını anlayınca polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
CEZALARI BELLİ OLDU
Yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan E.K., Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.
Mahkeme, E.K.’yi dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 15 bin 820 TL adli para cezasına çarptırdı.
Etiketler: #Samsun #dolandırıcılık
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