3 ilde 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 17 gözaltı

Tokat merkezli 3 ilde, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, kaçak silah ticareti yaptıkları belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
30 Kasım 2022 Çarşamba, 16:27
3 ilde 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 17 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'silah kaçakçılığı ve ticareti suçu' kapsamında Tokat, Ordu ve Sivas'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 17 şüpheliye ait 19 adreste 133 personelin katılımıyla arama yapıldı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Aramalarda 6 tabanca, 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 7 şarjör, 2 kama, 9 milimetre çapında 182 mermi, 7,65 milimetre çapında 250 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. 


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