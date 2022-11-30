Yargıtay'dan çok konuşulacak karar: 'Sizi köpeğime ısırtırım' sözü silahla tehdit sayıldı

30 Kasım 2022 Çarşamba, 11:02

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde aracıyla seyir halindeyken başka araca çarparak kazaya sebebiyet veren bir kişi, yanındaki kurt köpeğini göstererek çarptığı araçtakileri, "Elimdeki köpeği bırakır sizi ısırtırım, arabamı yaptıracaksınız" diyerek tehdit etti.

Kazaya karışanların şikayeti üzerine hakkında soruşturma açılan söz konusu kişi hakkında, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını öngören Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 106/1. maddesinde belirtilen "tehdit" suçundan dava açıldı.

Ürgüp 4. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın "tehdit" suçundan cezalandırılmasına karar verdi.

Kararının temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dairenin kararında, "elimdeki köpeği bırakır sizi ısırtırım" dediği anlaşılan sanığın eyleminin, 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi içeren TCK'nin 106/2-a maddesindeki "silahla tehdit" suçu kapsamında kaldığına işaret edildi.

Bu nedenle hatalı değerlendirmeyle aynı kanunun 106/1'inci madde ve fıkrası uyarınca hüküm kurulmasının kanuna aykırı olduğu belirtildi.

KARŞI OY YAZISI

Dairenin bir üyesi ise tehdit eyleminde kullanılan "köpeğin silah sayılmasına" ilişkin çoğunluk görüşüne katılmadı.

Karşı oy yazısında, "silah" kavramının TCK'nin 6/1-f maddesinde düzenlendiği, köpeğin silah olup olmayacağının aynı maddenin, "Silah deyiminden, saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler anlaşılır." şeklindeki 4. alt bendi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği aktarıldı.

Kanundaki söz konusu bende göre, "saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile, fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler"in silah kapsamında sayıldığı ifade edilen karşı oy yazısında, şunlar kaydedildi:

"Terlik, taş, bardak, kül tablası, kemer, şişe, sandalye, kürek, oklava, tırnak çakısı, süpürge sapı gibi cisimler, bu bendin örnekleri olup, kullanıldığı suç ve kullanılma biçimine göre silah olarak kabul edilmelidir. Köpek cisim değil bir canlıdır, dolayısıyla silah olarak kabul edilmemelidir. Köpeğin, dava konusu olaydaki gibi suçta kullanılması halinde, suçun nitelikli hali oluşmamakla birlikte, temel ceza belirlenirken, alt sınırdan uzaklaşılmalı ve buna gerekçe olarak kabul edilmelidir."