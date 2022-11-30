Şanlıurfa'da sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada, 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri arıyor.

DHA
30 Kasım 2022 Çarşamba, 13:44
Şanlıurfa'da sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı
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Kavga, öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Karacadağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kaya ve Yetkin ailelerinin fertleri arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Vücutlarının çeşitli yerlerine mermiler isabet eden İsmail Kaya (33), Sinan Kaya (53), Aslan Kaya (36) ve Ali Kaya (22) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralılardan İsmail ve Sinan Kaya'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.



Şanlıurfa viranşehir yaralı

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