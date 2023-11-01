3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu... 23 şüpheli gözaltına alındı!

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındığı belirtildi.

AA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 13:47
3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu... 23 şüpheli gözaltına alındı!
Abone Ol google-news

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

Kocaeli merkezli 3 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin bulundukları adreslerdeki aramalarda; 10 ruhsatsız tabanca, 754 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 4 tüfek, 1 namlusuz tabanca, 1 sürgüsüz tabanca, 2 icra yayı ve mili, 1 horoz mekanizması, 6 namlu, namlu açmaya yarayan aletler, 1 bıçak, az miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.


açıklama arama Emniyet kaçak Kaçakçılık kocaeli kurusıkı Operasyon silah silah kaçakçılığı tabanca şüpheli

İlgili Haberler

Silah kaçakçılığı yapan 3 çeteye operasyon: 8 şüpheli gözaltına alındı!

Silah kaçakçılığı yapan 3 çeteye operasyon: 8 şüpheli gözaltına alındı!
Elazığ’da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

Elazığ’da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 74 ilde 'silah kaçakçılığı' operasyonu: Binlerce gözaltı!

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 74 ilde 'silah kaçakçılığı' operasyonu: Binlerce gözaltı!

En Çok Okunan Haberler