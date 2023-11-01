3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu... 23 şüpheli gözaltına alındı!
Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındığı belirtildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.
Kocaeli merkezli 3 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli yakalandı.
Bu kişilerin bulundukları adreslerdeki aramalarda; 10 ruhsatsız tabanca, 754 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 4 tüfek, 1 namlusuz tabanca, 1 sürgüsüz tabanca, 2 icra yayı ve mili, 1 horoz mekanizması, 6 namlu, namlu açmaya yarayan aletler, 1 bıçak, az miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.
açıklama arama Emniyet kaçak Kaçakçılık kocaeli kurusıkı Operasyon silah silah kaçakçılığı tabanca şüpheli
En Çok Okunan Haberler
-
- İnan Kıraç, kızını evlatlıktan reddetti
- Açıklama yaptı: Paraşütle gelerek başarı...
- Dilan Polat ve Engin Polat gözaltında
- İsrail’i hedef aldıklarını açıkladılar!
- Gözaltına alınmadan önceki son paylaşımı gündem oldu
- Tedavi için Küba'ya giden Tanyeli yaşadıklarını anlattı
- Dünyaca ünlü bankadan çarpıcı tahmin!
- 'Rakibimi biliyorum, siz de anlamışsınızdır...'
- Türkiye'nin konuştuğu çift gözaltında!
- Ronaldo'dan Lionel Messi tepkisi!